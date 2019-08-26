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Спорт

«Алай» укрепил лидерство в чемпионате Кыргызстана по футболу

Фото МФК «Кара-Балта». Матч «Кара-Балта» — «Илбирс»

«Алай» укрепил лидерство в Кыргызской премьер-лиге.

В рамках чемпионата 24-25 августа прошли два матча 19-го тура. «Алай» со счетом 6:3 победил «Абдыш-Ату». У «Алая» голы забили Нурсултан Атамурзаев (11-я минута), Тимур Талипов (43-я минута, с пенальти), Ислам Шамшиев (54-я и 74-я минуты), Алишер Мирзаев (78-я минута) и Келвин Инкум (89-я минута), у «Абдыш-Аты» — Максат Алыгулов (39-я и 82-я минуты) и Давлятжан Баратов (90-я минута).

«Кара-Балта» обыграла «Илбирс» — 2:1. У победителей отличились Станислав Геращенко (48-я минута) и Эрмек Ниязалиев (51-я минута), у проигравших — Абай Боколеев (67-я минута).

Поединки «Дордой» — «Нефтчи» и «Алга» — «Академия-Лидер» перенесли.

«Алай» (46 очков) уверенно лидирует в турнирной таблице. Вторым идет «Дордой» (38), правда, он провел на два матча меньше. «Абдыш-Ата» (30) — третья. Поединки следующего тура пройдут 30-31 августа.

После матча 18-го тура команда «Академия-Лидер» попала в ДТП, один футболист погиб. Оба поединка нынешнего тура начались с минуты молчания.
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