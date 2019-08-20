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Спорт

Кыргызстанец выиграл золото на международном турнире по шахматам

Фото e2e4.kz. Шахматный турнир в Таразе

Кыргызстанец Ерасыл Маратбеков выиграл золото на международном турнире по быстрым шахматам. Об этом сообщает сайт chess-results.com.

Турнир прошел в Таразе (Казахстан) с участием 122 спортсменов из РК, Кыргызстана и Узбекистана. Медали разыгрывались в трех категориях: среди шахматистов 9-13, 14-18 лет и взрослых.

Ерасыл Маратбеков выступал в младшей категории. В девяти турах он заработал 7,5 очка и опередил ближайшего преследователя на 0,5 очка. Среди взрослых Михаил Марков набрал 7 очков и стал серебряным призером.

Ранее определились победители крупного шахматного турнира на Иссык-Куле.
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