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Спорт

Борцы из Кыргызстана выиграли четыре медали на турнире Гран-при в Грузии

Фото Федерации борьбы Грузии. Жоламан Шаршенбеков (слева) - серебряный призер Гран-при, Каныбек Жолчубеков (в центре) - чемпион

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на международном турнире Гран-при по греко-римской борьбе. Об этом сообщила федерация данного вида спорта Грузии.

В Тбилиси 7-10 августа прошли состязания памяти борцов Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозия. На ковер вышли представители 15 стран. Отечественные спортсмены выступали во всех 10 весовых категориях. Каныбек Жолчубеков (60 кг) стал чемпионом. Жоламан Шаршенбеков (60 кг) и Амантур Исмаилов (67 кг) взяли серебро, а Атабек Азизбеков (87 кг) — бронзу.

Для сборной КР турнир был этапом подготовки к предстоящему чемпионату мира. Параллельно шли соревнования по вольной борьбе, но в них кыргызстанцы не участвовали.
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