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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

8-13 августа. Чемпионат мира по бильярду. Чолпон-Ата, ФОК «Газпром», 10.00

Это четвертый бильярдный ЧМ на территории Кыргызстана за семь лет — предыдущие прошли в 2012-м, 2014-м и 2016-м. Он приурочен к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции. Борьба за победу идет в дисциплине «свободная пирамида».

9-17 августа. Международный шахматный фестиваль «Кубок Инаркиева — 2019». Кара-Ой

Запланированы турниры среди детей (до 8, 12 и 16 лет) и взрослых.

12-17 августа. Международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 1 по теннису. Бишкек, клуб Olympus

Борьба за победу идет среди юношей и девушек. Участвуют 80 игроков из 10 стран.

12-18 августа. Чемпионат мира среди юниоров по борьбе. Таллин (Эстония)

В программе состязания по вольной, греко-римской и женской борьбе. На недавнем ЧМ среди кадетов кыргызстанцы выиграли одну медаль.

14 августа. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 16-й тур

«Абдыш-Ата» — «Нефтчи»,

«Академия-Лидер» — «Кара-Балта»,

«Алай» — «Дордой»,

«Алга» — «Илбирс».

17 августа. Международные соревнования Aikol FC 7 по смешанным единоборствам. Чолпон-Ата, ипподром, 19.00

За победу борются бойцы-профессионалы из Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Одна из главных звезд турнира — Канат Келдибеков по прозвищу Тайсон.

17 августа. Соревнования Summer League — 2019 по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29

Их приурочили к четырехлетию с начала интенсивного развития данного вида спорта в Кыргызстане. Играют мужчины, девушки, юноши и смешанные команды.

17 августа. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 17-й тур

«Абдыш-Ата» — «Академия-Лидер»,

«Алай» — «Алга».

17-18 августа. Чемпионат Азии по борьбе казах куреси. Улан-Батор (Монголия)

Сборная Кыргызстана впервые участвует в подобных соревнованиях. В ее составе восемь спортсменов.

17-25 августа. Чемпионат Азии среди команд центральной зоны по волейболу. Катманду (Непал)

Звание сильнейшей оспаривают сборные Непала, Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана, Мальдивских островов, Туркменистана и Узбекистана. У нашей команды хороший опыт участия в данном турнире: в 2017-м она стала чемпионом, в 2018-м — бронзовым призером.

18 августа. Международные соревнования по тайскому боксу. Алматы (Казахстан)

В рамках турнира пройдет матчевая встреча между командами Алматы и Кыргызстана. В составе отечественной сборной Бекжан Матысаев, Арген Керимбеков и другие.

18 августа. Международные соревнования WEF 85 Proffight 36 по кулатуу эртаймаш. Кара-Суу, центральный стадион

На турнире соберутся профессиональные спортсмены из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

18 августа. Соревнования Issyk-Kul Swim Challenge по плаванию. Иссык-Кульская область

Участникам надо переплыть Иссык-Куль от села Кара-Талаа до села Тору-Айгыр. Дистанция — 14 километров.

18 августа. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 17-й тур

«Илбирс» — «Дордой»,

«Нефтчи» — «Кара-Балта».
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