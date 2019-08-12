Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Это четвертый бильярдный ЧМ на территории Кыргызстана за семь лет — предыдущие прошли в 2012-м, 2014-м и 2016-м. Он приурочен к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции. Борьба за победу идет в дисциплине «свободная пирамида».
Запланированы турниры среди детей (до 8, 12 и 16 лет) и взрослых.
Борьба за победу идет среди юношей и девушек. Участвуют 80 игроков из 10 стран.
В программе состязания по вольной, греко-римской и женской борьбе. На недавнем ЧМ среди кадетов кыргызстанцы выиграли одну медаль.
«Абдыш-Ата» — «Нефтчи»,
«Академия-Лидер» — «Кара-Балта»,
«Алай» — «Дордой»,
«Алга» — «Илбирс».
За победу борются бойцы-профессионалы из Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Одна из главных звезд турнира — Канат Келдибеков по прозвищу Тайсон.
Их приурочили к четырехлетию с начала интенсивного развития данного вида спорта в Кыргызстане. Играют мужчины, девушки, юноши и смешанные команды.
«Абдыш-Ата» — «Академия-Лидер»,
«Алай» — «Алга».
Сборная Кыргызстана впервые участвует в подобных соревнованиях. В ее составе восемь спортсменов.
Звание сильнейшей оспаривают сборные Непала, Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана, Мальдивских островов, Туркменистана и Узбекистана. У нашей команды хороший опыт участия в данном турнире: в 2017-м она стала чемпионом, в 2018-м — бронзовым призером.
В рамках турнира пройдет матчевая встреча между командами Алматы и Кыргызстана. В составе отечественной сборной Бекжан Матысаев, Арген Керимбеков и другие.
На турнире соберутся профессиональные спортсмены из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Участникам надо переплыть Иссык-Куль от села Кара-Талаа до села Тору-Айгыр. Дистанция — 14 километров.
«Илбирс» — «Дордой»,
«Нефтчи» — «Кара-Балта».