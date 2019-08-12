Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Это четвертый бильярдный ЧМ на территории Кыргызстана за семь лет — предыдущие прошли в 2012-м, 2014-м и 2016-м. Он приурочен к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции. Борьба за победу идет в дисциплине «свободная пирамида».

Запланированы турниры среди детей (до 8, 12 и 16 лет) и взрослых.

Bishkek Sunrise Open — 1 по теннису. Бишкек, клуб Olympus

Борьба за победу идет среди юношей и девушек. Участвуют 80 игроков из 10 стран.

В программе состязания по вольной, греко-римской и женской борьбе. На недавнем ЧМ среди кадетов кыргызстанцы выиграли одну медаль.

«Абдыш-Ата» — «Нефтчи»,

«Академия-Лидер» — «Кара-Балта»,

«Алай» — «Дордой»,

«Алга» — «Илбирс».

Aikol FC 7 по смешанным единоборствам. Чолпон-Ата, ипподром, 19.00

За победу борются бойцы-профессионалы из Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Одна из главных звезд турнира — Канат Келдибеков по прозвищу Тайсон.

Summer League — 2019 по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29

Их приурочили к четырехлетию с начала интенсивного развития данного вида спорта в Кыргызстане. Играют мужчины, девушки, юноши и смешанные команды.

«Абдыш-Ата» — «Академия-Лидер»,

«Алай» — «Алга».

Сборная Кыргызстана впервые участвует в подобных соревнованиях. В ее составе восемь спортсменов.

Звание сильнейшей оспаривают сборные Непала, Афганистана, Бангладеш, Кыргызстана, Мальдивских островов, Туркменистана и Узбекистана. У нашей команды хороший опыт участия в данном турнире: в 2017-м она стала чемпионом, в 2018-м — бронзовым призером.

В рамках турнира пройдет матчевая встреча между командами Алматы и Кыргызстана. В составе отечественной сборной Бекжан Матысаев, Арген Керимбеков и другие.

WEF 85 Proffight 36 по кулатуу эртаймаш. Кара-Суу, центральный стадион

На турнире соберутся профессиональные спортсмены из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Issyk-Kul Swim Challenge по плаванию. Иссык-Кульская область

Участникам надо переплыть Иссык-Куль от села Кара-Талаа до села Тору-Айгыр. Дистанция — 14 километров.

«Илбирс» — «Дордой»,

«Нефтчи» — «Кара-Балта».