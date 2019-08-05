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Спорт

Болельщики «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» устроили массовую драку

Болельщики «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» устроили массовую драку в лондонском метро накануне встречи за Суперкубок Англии. Об этом сообщает Metro.

Потасовка началась на платформе, затем конфликт продолжился в вагоне. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Лондонская полиция объявила о начале расследования произошедшего. Никто из участников столкновения задержан не был.

Матч за Суперкубок Англии состоялся в воскресенье, 4 августа, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти были сильнее футболисты «Манчестер Сити» — 5:4.
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