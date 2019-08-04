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Спорт

Айсулуу Тыныбекова выиграла серебро на турнире по борьбе в Польше

Фото из архива ГАМФКиС. Айсулуу Тыныбекова

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова сегодня выиграла серебро на международном турнире Poland Open по женской борьбе.

Турнир прошел 2-4 августа в Варшаве. В весовой категории 62 килограмма выступали 22 спортсменки, включая Айсулуу Тыныбекову. В 1/8 финала она победила Мо Нигрен (Швеция), затем — Татьяну Рижко (Украина) и Инну Тражукову (Россия). В решающей схватке наша спортсменка должна была встретиться с Марвой Амри (Тунис), но отказалась от борьбы.

«У Айсулуу небольшое растяжение мышц ноги. Чтобы не усугублять травму, главный тренер Нурбек Изабеков решил не выпускать ее на финал. На восстановление уйдет около недели, — сказал 24.kg вице-президент Федерации спортивной борьбы КР Байгазы Кенжебаев. — Нынешний турнир был для нее этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Казахстане».

Айсулуу Тыныбекова — трехкратная чемпионка Азии, победительница Азиатских игр.
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