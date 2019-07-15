У кыргызстанцев три золота на чемпионате мира по джиу-джитсу (по версии ACBJJ).

ЧМ прошел 13-14 июля в Москве. Медали разыгрывались среди детей, юношей, юниоров, взрослых и мастеров. Чемпионами стали кыргызстанцы Умар Марасулов (дети, белый пояс, 27 кг), Мирлан Матказиев (юноши, белый пояс, 65 кг) и Даврон Маразыков (мастера, синий пояс, 60 кг).

Кроме того, второе место в своих категориях заняли Нурсултан Куштарбек уулу, Урмат Ильязбек уулу, Заир Марасулов и Эрали Аскарбек уулу. На третьем Жылдызбек Абылбеков, Нурсултан Алымкулов и Фахриддин Урманов.

В апреле отечественные борцы победили на чемпионате мира по версии UAEJJF. 16 июля сборная КР стартует в Монголии на чемпионате Азии.