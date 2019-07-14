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Спорт

У Кыргызстана 10 медалей на чемпионате Азии по борьбе

У Кыргызстана 10 медалей на чемпионате Азии среди юниоров по борьбе.

В заключительный день  соревнований разыгрывалось пять комплектов наград среди борцов вольного стиля. Копилка отечественной сборной пополнилась тремя медалями.

В весовой категории 61 кг Икромжон Хаджимуродов на старте победил Равиндера Равиндера (Индия), затем уступил Махди Ширази (Иран), в утешительной схватке одолел Сангбума Хана (Южная Корея), а в поединке за третье место поборол Кодая Огаву (Япония).

В весе 92 кг Сымбат Сулайманов в четвертьфинале проиграл Али Абдоллахи (Иран), а в схватке за третье место одолел Бекзата Уркимбая (Казахстан).

В категории 86 кг Байсал Кубатов стал серебряным призером. Он победил Джингву Парка (Южная Корея) и Тенг Жао (Китай) и проиграл Татсуе Ширай (Япония).

Чемпионат Азии проходил 9-14 июля в Таиланде. В трех стилях борьбы кыргызстанцы завоевали 10 наград. «Греко-римляне» — два серебра, девушки — золото и два серебра, вольники — серебро и четыре бронзы.
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