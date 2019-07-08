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Спорт

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки по футболу

Фото gettyimages.com. Сборная Бразилии радуется победе на Кубке Америки по футболу

Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки по футболу.

Турнир прошел с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Участвовали 12 команд. На групповом этапе хозяева победили представителей Боливии (3:0), Перу (5:0) и сыграли вничью с венесуэльцами (0:0). В 1/4 финала Бразилия одолела Парагвай (0:0, 4:3 по пенальти), в полуфинале — Аргентину (2:0), в финале — Перу (3:1). В матче за третье место Аргентина обыграла Чили (2:1). Лучшими бомбардирами турнира стали бразилец Эвертон и перуанец Хосе Паоло Герреро, забившие по три гола.

Кубок Америки — аналог других континентальных турниров, включая чемпионат Европы и Кубок Азии. Обычно в нем участвуют десять сборных из Южной Америки и два гостя. Нынешний розыгрыш был 46-м; приглашенными командами — Катар и Япония. Следующий Кубок Америки пройдет в 2020 году в Колумбии и Аргентине.
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