В Кыргызстане определились полуфиналисты Кубка страны по футболу

В Кыргызстане накануне определились полуфиналисты Кубка страны по футболу.

В рамках турнира прошли матчи 1/4 финала. Бишкекская «Алга» и кантская «Абдыш-Ата» в основное и дополнительное время голов не забили. По пенальти победили алгинцы — 4:3.

Столичный «Дордой» со счетом 4:0 одолел «Кара-Балту». Отличились Бекжан Сагынбаев (11-я минута), Мирлан Мурзаев (31-я минута), Магомед Узденов (33-я минута) и Фархат Мусабеков (45-я минута).

«Академия-Лидер» (Иссык-Кульская область) разгромила «Академию» (Ош) — 7:0. Результативные удары нанесли Тынчыбек уулу Асылбек (8-я минута), Мурас Ниязалиев (41-я минута), Нурлан Рыспаев (43-я и 61-я минута), Кайрат Джусупбаев (64-я минута), Бактияр Келдибеков (85-я минута) и Ильич Иманбеков (90-я минута).

Кочкор-атинский «Нефтчи» переиграл ошский «Алай» — 2:1. За «Нефтчи» забили Азамат Абдуллаев (16-я минута) и Элхан Темирбаев (25-я минута), за «Алай» — Жоел Кожо (81-я минута).

В 1/2 финала команды проведут друг с другом по два матча: дома и в гостях. «Дордой» встретится с «Алгой», «Академия-Лидер» — с «Нефтчи». Даты проведения игр будут известны позднее. Действующий победитель турнира – «Дордой».