Венгерская спортсменка претендует на звание секс-символа мирового тенниса

Мировой теннис славится немалым числом спортсменок, которые способны не только крушить соперниц на корте, но и поражать сердца поклонников внешностью. 20-летняя венгерка Фанни Штоллар — новый кандидат на звание секс-символа мирового тенниса, пишет РИА Новости.

Сногсшибательная красотка начала заниматься теннисом в 10 лет, а в 13 стала чемпионкой Венгрии.

В профессионалах Фанни дебютировала в 2015-м и в парном разряде добилась больших успехов.

Несмотря на не самый большой послужной список к 20 годам, одиночный и парный рейтинги Фани Штоллар стремятся вверх.

Одновременно с этим увеличивается число поклонников молодой надежды Венгрии.

В Instagram Фанни Штоллар любит демонстрировать свое атлетичное тело и невероятно милое лицо.