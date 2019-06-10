Свобода, кайф и отдых. Как велосипедисты отмечали в Бишкеке приход лета

У велосипедистов Бишкека есть традиция отмечать приход лета соревнованиями по маунтинбайку. Накануне в Карагачевой роще они провели гонку «Лесная прохлада».

Состязания проходили в дисциплине «кросс-кантри» — езда по пересеченной местности. Участвовали 24 спортсмена. В зависимости от категории им надо было преодолеть четыре — шесть кругов. Длина круга — 2,7 километра.

Большая часть трассы пролегала в тени деревьев. Было прохладно, и легкие наполнялись ароматами летнего леса. Кое-где дорога была столь узкой, что, чуть отвлекшись, можно было съехать в овраг. В одном месте крутой подъем, в другом поперек трассы лежало дерево. Преодолев препятствия, спортсмены ехали с ветерком. Скоростных участков было, как никогда, много.

В категории «элита» пьедестал почета заняли Михаил Сергеев, Олег Собко и Александр Иващенко. Среди обладателей электровелосипедов победил Станислав Гребенщиков. Среди женщин тройку лидеров составили Ирина Казанцева, Альбина Мигилева и Мария Вострикова.

Свобода, кайф и отдых для мозга — так Ирина Казанцева описала ощущения от велоспорта.

«Увлеклась им в 14 лет. Выигрывала соревнования в Кыргызстане и Казахстане. Брала паузу на восемь лет, а с этого сезона вновь начала основательно тренироваться. Хочу стать непобедимой! — сказала 24.kg 29-летняя спортсменка. — Сегодня мои главные соперницы не выступали и конкуренции я не ощутила. Но поставила себя цель не отставать от участников категории «элита» и выполнила ее».

Фото 24.kg. Эпизод велогонки «Лесная прохлада»

Среди ветеранов первенствовал 54-летний Анатолий Кудашкин. На втором месте — Каныбек Бетешев, на третьем — Богдан Плотников.

Анатолий Кудашкин — фанат спорта, каких мало. Участвует не только в велогонках, но и в состязаниях по бегу и дуатлону. «Увлекся спортом поздно — в 40 лет. Надо было раньше, — признался он 24.kg. — Езда на велосипеде — это драйв и приключения. Специально к гонкам не готовлюсь. Езжу с компанией в горы и вокруг Иссык-Куля. На соревнованиях встречаю единомышленников. Проводя время с молодежью, сам становлюсь молодым».

Фото 24.kg. Эпизод велогонки «Лесная прохлада»

Самой массовой была категория «мастер-класс», где могли выступить все желающие. Победил в ней Евгений Руссо. Вторым финишировал Ильдар Богданов, третьим — Владислав Кириченко.

Евгений Руссо раньше часто выигрывал местные велогонки, был бронзовым призером открытого чемпионата Казахстана. Однако в последнее время о нем почти не слышно. Оказалось, живет за границей.

«В 2017 году занял третье место на велогонке в Таиланде и потом долго не катался. Усиленно работал, — сообщил 24.kg 29-летний спортсмен. — Если вы полюбили велосипед, то это на всю жизнь. Неделю назад после двухлетней паузы я вновь сел на него. Думал, буду сегодня в призерах, но победы не ожидал».

Фото 24.kg. Победители и призеры велогонки «Лесная прохлада»

Для наших велосипедистов это вторые соревнования по кросс-кантри в 2019-м — ранее прошла гонка «Зимняя свежесть». Сезон не заканчивается: впереди состязания по скоростному спуску. Будут и велопрогулки. Но это другая история.