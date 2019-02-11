Спортивный календарь с 11 по 17 февраля

Соревнования проводятся впервые. В составе сборной Кыргызстана семь спортсменов, которые выступают на турнирах по биатлону, горным лыжам и фигурному катанию.
На турнир собрались более 300 спортсменов из столицы и регионов. Медали разыгрываются в вольном и классическом стилях в шести весовых категориях.
На корты вышли около 40 спортсменок из 12 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.
В программе семь видов спорта. Участники — преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы. Девиз состязаний — «Спорт без табака».
За победу поборются четыре именитых мастера русского бильярда — Каныбек Сагынбаев, Евгений Сталев, Александр Паламарь и Сергей Крыжановский.
Участвуют спортсмены из столицы и регионов. Одна из главных целей — определение кандидатов в сборную страны.
Прошлый год наши мастера данного единоборства провели успешно, завоевав четыре медали на Азиатских играх. В новом сезоне постараются закрепить успехи. Этот чемпионат покажет, кто наиболее достоин представлять КР на международной арене.
Турнир проводится в двух возрастных группах — среди кадетов и юниоров.
Боулдеринг — одна из дисциплин спортивного скалолазания, причем самая сложная. Фестиваль проводится ежегодно.
Звание сильнейшей оспаривают шесть команд, составленных из игроков старше 50 лет. Дебютный тур состоялся в январе. Сам чемпионат среди игроков данной возрастной группы — первый в истории.
Это заключительный этап состязаний. Первый прошел в декабре, второй — в январе.