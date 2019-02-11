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Спорт

Спортивный календарь с 11 по 17 февраля

8-17 февраля. Международные зимние игры «Дети Азии». Южно-Сахалинск (Россия)

Соревнования проводятся впервые. В составе сборной Кыргызстана семь спортсменов, которые выступают на турнирах по биатлону, горным лыжам и фигурному катанию.

10-11 февраля. Чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

На турнир собрались более 300 спортсменов из столицы и регионов. Медали разыгрываются в вольном и классическом стилях в шести весовых категориях.

11-17 февраля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Шымкент (Казахстан)

На корты вышли около 40 спортсменок из 12 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

12-27 февраля. Спартакиада «Ден Соолук». Бишкек

В программе семь видов спорта. Участники — преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы. Девиз состязаний — «Спорт без табака».

13 февраля. Международные соревнования «Кубок чемпионов» по бильярду. Москва (Россия)

За победу поборются четыре именитых мастера русского бильярда — Каныбек Сагынбаев, Евгений Сталев, Александр Паламарь и Сергей Крыжановский.

14-15 февраля. Чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике. Бишкек

Участвуют спортсмены из столицы и регионов. Одна из главных целей — определение кандидатов в сборную страны.

15-16 февраля. Чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу. Бишкек

Прошлый год наши мастера данного единоборства провели успешно, завоевав четыре медали на Азиатских играх. В новом сезоне постараются закрепить успехи. Этот чемпионат покажет, кто наиболее достоин представлять КР на международной арене.

15-17 февраля. Открытый чемпионат Конфедерации фехтования Центральной Азии. Ташкент (Узбекистан)

Турнир проводится в двух возрастных группах — среди кадетов и юниоров.

16 февраля. Фестиваль боулдеринга. Бишкек, центр Onthe Wake, 16.00

Боулдеринг — одна из дисциплин спортивного скалолазания, причем самая сложная. Фестиваль проводится ежегодно.

16 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди ветеранов по волейболу, второй тур. Бишкек

Звание сильнейшей оспаривают шесть команд, составленных из игроков старше 50 лет. Дебютный тур состоялся в январе. Сам чемпионат среди игроков данной возрастной группы — первый в истории.

17 февраля. Соревнования Indoor Triathlon Cup по триатлону в помещении, третий этап. Бишкек

Это заключительный этап состязаний. Первый прошел в декабре, второй — в январе.
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