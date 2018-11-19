Драйв и экстрим. Как скалолазы сражались за титул чемпиона Бишкека

С тех пор, как два года назад скалолазание вошло в олимпийскую программу, к нему приковано пристальное внимание специалистов. Борьба за лицензии обещает быть жаркой. В Кыргызстане есть спортсмены, способные завоевать их. Накануне они выступили на открытом чемпионате Бишкека.

Турнир посвятили памяти одного из ведущих скалолазов нашей страны Александра Аксенова. За победу боролись более 80 спортсменов из КР, Казахстана и Узбекистана.

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В программе было три дисциплины. Вначале прошли состязания в лазании на трудность. Его особенность в использовании так называемой нижней страховки. Спортсмен перемещается по трассе и тащит за собой веревку. При достижении определенных рубежей ее нужно закреплять в специальные петли, которые и являются страховкой при падении. Но трудность не в этом, а в расположении зацепов и их причудливой форме. С самого начала карабкаться сложно. Впрочем, те, кто здорово освоил эту дисциплину, безмятежно лазают по потолку. Глядя на них, дух захватывает!

Среди мужчин тройку призеров составили кыргызстанцы Роман Ковалев, Иван Исаев и Ислам Каримов, среди женщин — Асаль Исламова (Узбекистан), Оксана Манакова (Казахстан) и Мирослава Тен (КР).

Фото 24.kg. Лазание на трудность

В дисциплине «боулдеринг» трассы еще сложнее, но при этом короткие, и их несколько. Падать можно неоднократно (благо, внизу мягкие маты), главное — уложиться за отведенное время.

Чтобы преуспеть в этой дисциплине, как и в остальных, скалолазу желательно быть гармонично развитым. Нужны мышечная сила, гибкость, ловкость, смекалка и, конечно, бесстрашие. Этих спортсменов недаром относят к экстремалам. Хотя лазание на скалодроме несколько отличается от лазания в естественных условиях, оно тоже дарит участникам острые ощущения.

Среди мужчин победил Иван Исаев, вторым стал Дмитрий Сорокин (Узбекистан), третьим — Роман Ковалев. В женской части состязаний пьедестал почета заняли Асаль Исламова, Мирослава Тен и Оксана Манакова.

Фото 24.kg. Боулдеринг

Соревнования на скорость, как можно догадаться, самые динамичные. И, пожалуй, наиболее зрелищные. Трассы прямые, зацепов много. Умелые скалолазы взмывают под потолок за считанные секунды, будто движутся по горизонтальной поверхности.

В этой дисциплине среди мужчин не было равных Роману Ковалеву. Второе место занял Ислам Каримов, третье — Алекс Эрнандес (все из КР). Среди женщин лучшей вновь стала Асаль Исламова. На второе место прорвалась юная Василина Короткова (КР). На третьем — Мирослава Тен.

Фото 24.kg. Лазание на скорость

Участвовали не только взрослые. Медали также разыгрывались среди спортсменов 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009 годов рождения и младше. К примеру, среди спортсменок 12-13 лет одной из лучших была Василина Короткова.

— Раньше скалолазанием увлекалась старшая сестра, — рассказала она 24.kg. — Меня оно тоже заинтересовало. Понравилось, как только попробовала. За три года много раз была призером турниров в Бишкеке и Алматы. Любимая дисциплина — «скорость».

— В чем ее прелесть?

— В возможности быстро забраться наверх — трассу длиной 10 метров пробегаю за пять секунд. И это прикольно!

«А я начал заниматься скалолазанием пять лет назад. Из-за учебы и травм неоднократно бросал, но в 2015 году после своего первого чемпионата Азии увлекся всерьез. Для меня это драйв и экстрим. Чувство страха, правда, с годами притупляется, — сказал 24.kg 15-летний Иса Конушбаев. — В 2016-м стал чемпионом Азии. В 2020-м хочу поехать на Олимпийские игры».





«Благодаря новому клубу On The Wake в этом году заметно развитие скалолазания. Наши спортсмены показали высокие результаты на чемпионате мира и Азии среди молодежи и Кубке Азии. Успехи на международной арене бывали и раньше, но теперь появилась стабильность, — заявила 24.kg представитель Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания КР, тренер Марина Гальцова. — В декабре повезем юных скалолазов в Бангкок на детский чемпионат Азии».

«Попасть на Олимпиаду-2020 будет очень сложно. На ЧМ и ЧА разыграют лишь 18 лицензий. Туда еще доехать надо, не говоря уже о победе, — отметила она. — И побеждать нужно не в одном виде, а в многоборье. Но мы будем стараться. В стране немало перспективных скалолазов: Роман Ковалев, Мирослава Тен, Иса Конушбаев, Ислам Каримов, Иван Исаев...».