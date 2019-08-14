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Спорт

Самый быстрый. В Бишкеке прошли соревнования по скалолазанию

Фото Романа Ковалева. Тройка призеров турнира «Самый быстрый»

В Бишкеке завершился второй этап соревнований «Самый быстрый» по спортивному скалолазанию. Об этом 24.kg сообщил старший тренер сборной Кыргызстана Роман Ковалев.

Медали разыгрывались в дисциплине «скорость» — участники карабкались по эталонной 15-метровой трассе. «За победу боролись ведущие спортсмены страны. По сравнению с первым этапом, прошедшим весной, у всех ощутимо выросли результаты. Тройку призеров составили Иса Конушбаев, Илья Салий и Алекс Эрнандес, — отметил наставник. — Позднее пройдут еще три этапа».

Главной целью состязаний была подготовка к молодежному чемпионату мира. В настоящее время скалолазы продолжают ее на сборах на Иссык-Куле.
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