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Спорт

Спортивный календарь с 5 по 11 ноября

5 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, 28-й тур

«Кара-Балта» — «Академия».

Это последний тур национального первенства. Данный матч ничего не решает в турнирном плане: «Кара-Балта» в любом случае займет по итогам чемпионата седьмое место, а «Академия» — восьмое.

5-10 ноября. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Усть-Каменогорск (Казахстан)

Среди девушек за победу борются около 40 теннисисток из шести стран, в том числе кыргызстанка Владислава Андреевская.

5-12 ноября. Чемпионат мира по карате-до WKF. Мадрид (Испания)

Участвуют более 1,1 тысячи бойцов, в том числе кыргызстанцы. Медали разыгрываются в разделах «кумите» и «ката» в личном и командном зачете.

6 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, 28-й тур

«Абдыш-Ата» — «Дордой»,
«Илбирс» — «Алай»,
«Нефтчи» — «Алга».

Некоторые из этих команд уже застолбили за собой определенное место в турнирной таблице. Однако нет сомнений, что выложатся на полную катушку. Ведь надо завершить сезон на мажорной ноте.

6-12 ноября. Республиканский шахматный фестиваль «Золотая осень». Бишкек, академия «Алтын туйун»

Медали разыгрываются в нескольких категориях — в зависимости от возраста и уровня подготовки участников.

8-11 ноября. Открытый Кубок Кыргызстана по ушу-саньда. Кара-Суу

Наши бойцы регулярно выигрывают медали на престижных зарубежных соревнованиях. Настало время показать себя перед родными болельщиками.

9 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу, первый этап, первый круг. Бишкек, ФОК «Газпром»

«Жакшылык-Илбирс» — «Бакубат-Талас», 17.00,
«Алай-Мурдаш» — «Фарватер», 18.40,
«Мурас» — «Ала-Тоо», 20.20.

9-11 ноября. Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Бухарест (Румыния)

Прошлогодний ЧМ сложился для кыргызстанцев удачно. Оптимистично настроены они и теперь. В составе отечественной сборной 16 спортсменов.

10 ноября. Международные соревнования WEF 67 Global 14 & Real Fight Arzalet Fighting Globe Championship по кулатуу эртаймаш. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Участвуют сильнейшие бойцы Центральной Азии, Бразилии, Кореи, России и Японии. Поединки проведут такие известные кыргызстанцы, как Расул Тезекбаев, Барчынай Узгенбаева, Актилек Жумабек уулу и другие.

10 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу, первый этап, первый круг. Бишкек, ФОК «Газпром»

«Мурас» — «Бакубат-Талас», 17.00,
«Алай-Мурдаш» — «Ала-Тоо», 18.40,
«Жакшылык-Илбирс» — «Фарватер», 20.20.

11 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу, первый этап, первый круг. Бишкек, спорткомплекс «Алай»

«Алай-Мурдаш» — «Бакубат-Талас», 12.00,
«Жакшылык-Илбирс» — «Ала-Тоо», 13.40,
«Мурас» — «Фарватер», 15.20.
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