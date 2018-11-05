Спортивный календарь с 5 по 11 ноября

«Кара-Балта» — «Академия».

Это последний тур национального первенства. Данный матч ничего не решает в турнирном плане: «Кара-Балта» в любом случае займет по итогам чемпионата седьмое место, а «Академия» — восьмое.

Среди девушек за победу борются около 40 теннисисток из шести стран, в том числе кыргызстанка Владислава Андреевская.

5-12 ноября. Чемпионат мира по карате-до WKF. Мадрид (Испания)

Участвуют более 1,1 тысячи бойцов, в том числе кыргызстанцы. Медали разыгрываются в разделах «кумите» и «ката» в личном и командном зачете.

6 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, 28-й тур

«Абдыш-Ата» — «Дордой»,

«Илбирс» — «Алай»,

«Нефтчи» — «Алга».

Некоторые из этих команд уже застолбили за собой определенное место в турнирной таблице. Однако нет сомнений, что выложатся на полную катушку. Ведь надо завершить сезон на мажорной ноте.

6-12 ноября. Республиканский шахматный фестиваль «Золотая осень». Бишкек, академия «Алтын туйун»

Медали разыгрываются в нескольких категориях — в зависимости от возраста и уровня подготовки участников.

8-11 ноября. Открытый Кубок Кыргызстана по ушу-саньда. Кара-Суу

Наши бойцы регулярно выигрывают медали на престижных зарубежных соревнованиях. Настало время показать себя перед родными болельщиками.

9 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу, первый этап, первый круг. Бишкек, ФОК «Газпром»

«Жакшылык-Илбирс» — «Бакубат-Талас», 17.00,

«Алай-Мурдаш» — «Фарватер», 18.40,

«Мурас» — «Ала-Тоо», 20.20.

Прошлогодний ЧМ сложился для кыргызстанцев удачно. Оптимистично настроены они и теперь. В составе отечественной сборной 16 спортсменов.

WEF 67 Global 14 & Real Fight Arzalet Fighting Globe Championship по кулатуу эртаймаш. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Участвуют сильнейшие бойцы Центральной Азии, Бразилии, Кореи, России и Японии. Поединки проведут такие известные кыргызстанцы, как Расул Тезекбаев, Барчынай Узгенбаева, Актилек Жумабек уулу и другие.

«Мурас» — «Бакубат-Талас», 17.00,

«Алай-Мурдаш» — «Ала-Тоо», 18.40,

«Жакшылык-Илбирс» — «Фарватер», 20.20.

«Алай-Мурдаш» — «Бакубат-Талас», 12.00,

«Жакшылык-Илбирс» — «Ала-Тоо», 13.40,

«Мурас» — «Фарватер», 15.20.