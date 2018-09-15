Милиция задержала мужчину, причастного к ограблению дома главы Совета улемов

Сотрудники службы криминальной милиции задержали одного из участников ограбления дома председателя Совета улемов Абдышукура Нарматова. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Мужчина входил в преступную группировку, причастную к разбройным нападениям, грабежам, кражам и убийству в селе Ленинское, а также хищению огнестрельного оружия.

«25-летний Б.И. ранее судим за грабеж, наркотики, разбой и хулиганство. Организатор преступлений Жылдызбек Бекмурзаев задержан в Казахстане. Его осудили за незаконное пересечение границы. Соседи отказались экстрадировать его в Кыргызстан. В итоге подозреваемый сбежал из мест лишения свободы. Известно, что Жылдызбек Бекмурзаев организовал новую группировку», — сообщили в МВД.

В мае в селе Кок-Джар Аламудунского района неизвестные ограбили дом председателя Совета улемов Абдышукура Нарматова. Двое вошли во двор, взломали машину, достали оттуда барсетку и документы. Когда злоумышленники попытались проникнуть в дом, хозяева проснулись и погнались за грабителями. те открыли огонь из огнестрельного оружия.

Служба криминальной милиции МВД КР обращается с просьбой к гражданам, владеющим какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого лица, позвонить по телефонам 0312266261, 0550101086, 0558919199, 0559148310. Гарантируется анонимность и вознаграждение за информацию.