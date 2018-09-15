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Происшествия

Кыргызстанец пытался выехать из России по напечатанному на принтере паспорту

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресекли попытку гражданина Кыргызстана покинуть Российскую Федерацию по поддельному документу. Об этом сообщил Interfax со ссылкой на пресс-службу регионального Погрануправления.

Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска «Троебортное» на российско-украинской границе.

При проверке документов пограничники задержали мужчину, который предъявил паспорт, не соответствующий установленному образцу. При детальном изучении документа выяснилось, что он напечатан на качественном цветном принтере, с полным отсутствием элементов защиты.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.
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