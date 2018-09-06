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Происшествия

Сильное землетрясение в Японии ударило по АЭС и обычным электростанциям

Фото «Жэньминь жибао»

У берегов северного японского острова Хоккайдо после мощного землетрясения магнитудой 6,6 произошло еще 23 повторных подземных толчка, самое мощное из которых достигло показателя в 5,5. Об этом сообщило РБК со ссылкой на телеканал NHK.

Землетрясение стало причиной отключения внешнего питания на АЭС «Томари» (единственная в Японии атомная электростанция на острове Хоккайдо, эксплуатируется компанией Hokkaido Electric Power).

Агентство Kyodo со ссылкой на местное управление по ядерному регулированию уточнило, что после потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС охлаждаются при помощи аварийной системы электроподачи.

«Томари» вывели из рабочего режима после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году.

Утечек радиации после происшествия, сообщил журналистам главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, не было, передает Reuters. Дизель-генераторы на АЭС имеют достаточно топлива, чтобы прослужить еще семь дней.
После землетрясения, как сообщил NHK, остановили работу все четыре расположенные на острове теплоэлектростанции. Из-за этого около трех миллионов домов остались без света. Отключение электричества затронуло около 40 больниц, телефонную связь и телевизионное вещание во всей префектуре Хоккайдо.

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Землетрясение спровоцировало сходы оползней в трех районах острова и обрушило несколько домов. На нефтехимическом комплексе в городе Муроране начался пожар. Огонь оперативно потушили.​

Вчера также сильное землетрясение произошло в Челябинской области России. Это всего лишь третье землетрясение на Урале, которое зафиксировали за последние сто лет.
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