Сильное землетрясение в Японии ударило по АЭС и обычным электростанциям

У берегов северного японского острова Хоккайдо после мощного землетрясения магнитудой 6,6 произошло еще 23 повторных подземных толчка, самое мощное из которых достигло показателя в 5,5. Об этом сообщило РБК со ссылкой на телеканал NHK.

Землетрясение стало причиной отключения внешнего питания на АЭС «Томари» (единственная в Японии атомная электростанция на острове Хоккайдо, эксплуатируется компанией Hokkaido Electric Power).

LATEST: Japanese media reports about 20 people are feared missing and more than 100 are injured after powerful quake triggers landslides on the northern main island of Hokkaido. https://t.co/6wwJrsaCC7 pic.twitter.com/nl8yTZYtWe — ABC News (@ABC) 6 сентября 2018 г.

«Томари» вывели из рабочего режима после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году.

Агентство Kyodo со ссылкой на местное управление по ядерному регулированию уточнило, что после потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС охлаждаются при помощи аварийной системы электроподачи.Утечек радиации после происшествия, сообщил журналистам главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, не было, передает Reuters. Дизель-генераторы на АЭС имеют достаточно топлива, чтобы прослужить еще семь дней.После землетрясения, как сообщил NHK, остановили работу все четыре расположенные на острове теплоэлектростанции. Из-за этого около трех миллионов домов остались без света. Отключение электричества затронуло около 40 больниц, телефонную связь и телевизионное вещание во всей префектуре Хоккайдо.

Читайте по теме Грозит ли сильное землетрясение Кыргызстану. Ответ сейсмологов

В результате толчков пострадали не менее 110 человек, один погиб. Еще 32 человека числятся пропавшими без вести.

Землетрясение спровоцировало сходы оползней в трех районах острова и обрушило несколько домов. На нефтехимическом комплексе в городе Муроране начался пожар. Огонь оперативно потушили.​

Вчера также сильное землетрясение произошло в Челябинской области России. Это всего лишь третье землетрясение на Урале, которое зафиксировали за последние сто лет.