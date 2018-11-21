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Общество

Страны мира с самым высоким риском гибели от природных бедствий назвали ученые

Фото twitter/@Yug_Rom. Цунами в Японии

Ученые Рурского университета из Германии составили мировой рейтинг стран, в которых шансы погибнуть в результате землетрясений, ураганов или цунами наиболее высокие. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Ученые изучили статистику 171 страны мира по природным катастрофам и готовности местных властей к ликвидации последствий стихии.

Рейтинг самых опасных стран возглавили тихоокеанские острова Вануату и Тонга.

В тройку также попали Филиппины. Отправляясь в одну из этих стран, будьте готовы к землетрясениям, цунами и ураганам. На Филиппинах к этому добавляется высокий риск извержений вулканов и оползней.

Наиболее безопасны с природной точки зрения — Катар, Мальта и Саудовская Аравия.

«Риск распределен неравномерно, он приходится, прежде всего, на островные государства и страны с низким или средним уровнем дохода в Океании, Азии и Центральной Америке», — отметили ученые.

Решающим фактором, позволяющим спокойно посещать даже самую опасную страну, по мнению исследователей, является развитая инфраструктура, которая способна обеспечить максимально быструю эвакуацию большого числа людей.
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