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Общество

В Кыргызстане хотят наказывать чиновников за строительство в сейсмоопасных зонах

В парламенте Кыргызстана предлагают заняться разработкой карт, где указаны сейсмоопасные зоны. С инициативой выступает нардеп Аида Исмаилова.

По ее словам, в Кыргызстане есть список сейсмически неустойчивых районов, Институт сейсмологии выпускает карты, где помечает зоны сейсмической активности, но почему-то на местах их не изучают.

«Люди продолжают строить дома фактически на разломах. Хотя это запрещено. Я предлагаю прописать степень ответственности чиновников местного уровня, которые выдают разрешительные документы на строительство домов в сейсмонеустойчивых районах», — сказала Аида Исмаилова.

Более того, такие карты должны поставляться регулярно, и все жители айыл окмоту должны быть с ними ознакомлены.

Аида Исмаилова
Ранее директор Института сейсмологии Канатбек Абдрахманов рассказал 24.kg, что в Кыргызстане сильных землетрясений до конца 2018 года не ожидается. Ученый добавил, что начиная с 2019 года и в 2020-м возможно усиление сейсмической активности. Увеличится количество подземных толчков, но, насколько они будут сильными, спрогнозировать нельзя.
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