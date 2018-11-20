В Кыргызстане хотят наказывать чиновников за строительство в сейсмоопасных зонах

В парламенте Кыргызстана предлагают заняться разработкой карт, где указаны сейсмоопасные зоны. С инициативой выступает нардеп Аида Исмаилова.

По ее словам, в Кыргызстане есть список сейсмически неустойчивых районов, Институт сейсмологии выпускает карты, где помечает зоны сейсмической активности, но почему-то на местах их не изучают.

«Люди продолжают строить дома фактически на разломах. Хотя это запрещено. Я предлагаю прописать степень ответственности чиновников местного уровня, которые выдают разрешительные документы на строительство домов в сейсмонеустойчивых районах», — сказала Аида Исмаилова.

Более того, такие карты должны поставляться регулярно, и все жители айыл окмоту должны быть с ними ознакомлены. Аида Исмаилова