Грозит ли сильное землетрясение Кыргызстану. Ответ сейсмологов

В Кыргызстане сильных землетрясений до конца 2018 года не ожидается. Об этом 24.kg заявил директор Института сейсмологии Канатбек Абдрахматов.
По его словам, начиная с 2019 года и в 2020-м возможно усиление сейсмической активности. Увеличится количество подземных толчков, но насколько они будут сильными, спрогнозировать нельзя.
Отметим, сегодня на Урале произошло сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. Его ощутили жители Челябинской, Свердловской областей и Башкортостана. Магнитуда толчков достигла 5,5. Эпицентр землетрясения находился близ города Катав-Ивановска на 10-километровой глубине. За всю историю сейсмических наблюдений это землетрясение стало третьим в Свердловской области.
Такая активность характерна тем, что магнитуда землетрясения может достигнуть 5-6 баллов.Канатбек Абдрахматов
Последнее же землетрясение в Кыргызстане зафиксировали 3 сентября в 19.50. Эпицентр располагался в соседнем Таджикистане, в 24 километрах к юго-западу от села Кара-Тейит. Жители кыргызских приграничных сел ощутили незначительные подземные толчки. Магнитуда не превышала 3 баллов.