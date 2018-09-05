Грозит ли сильное землетрясение Кыргызстану. Ответ сейсмологов

В Кыргызстане сильных землетрясений до конца 2018 года не ожидается. Об этом 24.kg заявил директор Института сейсмологии Канатбек Абдрахматов.

По его словам, начиная с 2019 года и в 2020-м возможно усиление сейсмической активности. Увеличится количество подземных толчков, но насколько они будут сильными, спрогнозировать нельзя.

Такая активность характерна тем, что магнитуда землетрясения может достигнуть 5-6 баллов. Канатбек Абдрахматов

Отметим, сегодня на Урале произошло сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. Его ощутили жители Челябинской, Свердловской областей и Башкортостана. Магнитуда толчков достигла 5,5. Эпицентр землетрясения находился близ города Катав-Ивановска на 10-километровой глубине. За всю историю сейсмических наблюдений это землетрясение стало третьим в Свердловской области.

Последнее же землетрясение в Кыргызстане зафиксировали 3 сентября в 19.50. Эпицентр располагался в соседнем Таджикистане, в 24 километрах к юго-западу от села Кара-Тейит. Жители кыргызских приграничных сел ощутили незначительные подземные толчки. Магнитуда не превышала 3 баллов.