Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали на севере Кыргызстана

В Кыргызстане сегодня в 04.57 произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 35 километрах к востоку от Бишкека и в 15 километрах восточнее города Канта.

По данным Института сейсмологии НАН Кыргызстана, сила землетрясения в селах Нурманбет и Интернациональное составила 3 балла, в Юрьевке, Карагай-Булаке, Горной Маевке, городе Канте — 2,5 балла, в Токмаке и Бишкеке — 2 балла.