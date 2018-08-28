ДТП с российским военным. Милиция возбудила уголовное дело

По факту автонаезда российского военнослужащего авиабазы ОДКБ «Кант» на женщину с ребенком в селе Лебединовка возбудили уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

В ближайшее время материалы передадут в прокуратуру.

«Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств» УК КР. Составлены схемы места ДТП, автомашину водворили на штрафную стоянку. Погибшая и пострадавший ребенок являются жителями села Лебединовка. Назначены экспертизы», — рассказали в ГУВД Чуйской области.

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В пресс-службе авиабазы «Кант» сообщили, что на момент ДТП военнослужащий находился в отпуске.

«Командование Центрального военного округа, военно-следственное управление Российской Федерации устанавливают все обстоятельства ДТП. В ближайшее время вынесут предварительное решение о привлечении виновника ДТП к ответственности. Командование Центрального военного округа выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибшей и готово оказать любую помощь для скорейшей реабилитации пострадавшего и возмещения морального и материального ущерба родственникам», — сообщили в пресс-службе авиабазы.