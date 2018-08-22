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В Кара-Кульдже подтвердилось заболевание 12 человек сибирской язвой

На сегодня лабораторно подтвержден диагноз «сибирская язва» у пятерых больных. Об этом 24.kg сообщила заведующая отделом общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, остальным больным диагноз выставлен на основании клиническо-эпидемиологических анамнезов. «Анализы у них было взять невозможно, поскольку язвы были маленькие, без содержимого», — отметила она.

Больные находятся в относительно удовлетворительном состоянии, троих выписали, девять продолжают лечение.

По ее словам, взяты пробы почвы с места забоя. Анализы на сибирскую язву положительные.

Напомним, 15 августа в Кара-Кульдже 12 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву.
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