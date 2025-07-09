Из-за сибирской язвы ввели карантин в двух селах в Казахстане

Два села в Атбасарском районе Акмолинской области закрыли на карантин из-за сибирской язвы. Информацию подтвердил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает Tengrinews.kz.

По его данным, в конце июня министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова сообщила, что в Атбасарском районе несколько человек заразились сибирской язвой. Речь шла о четырех случаях. Состояние пациентов оценивалось как средней тяжести. Министр сообщила, что на месте проводили противоэпидемические мероприятия.

Но число заболевших увеличилось, и в Атбасаре ввели карантин. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, в селах выявили 7 случаев заражения, один человек находится в тяжелом состоянии. Всего анализы взяли у 19 человек.

Справка 24.kg Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis.

«Никакого движения скота, людей. Туда доступа не должно быть. Мы оградили, поставили шлагбаум. Республиканский противоэпизоотический отряд работу провел, начиная с дезинфекции, обработки, утилизации», — рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Карантин в селах, по его словам, продлится 15 дней. После возьмут новые пробы на проверку. Если наличие сибирской язвы не подтвердится, карантин отменят.