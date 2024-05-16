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Общество

У жителя Кемина подозрение на сибирскую язву. Комментарий Минсельхоза

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прокомментировали информацию о том, что 15 мая в инфекционную больницу Бишкека госпитализирован житель села Кароол-Добо Кеминского района с подозрением на кожную форму сибирской язвы.

Ранее сообщалось, что 3 мая был забит двухгодовалый бычок. Он не был привит от сибирской язвы. Около 100 килограммов мяса продали неизвестным. Предварительно, 24 человека являются контактными.

По данным Минсельхоза, специалисты Ветеринарной службы и Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций выехали в село.

«Проведено эпизоотическое и эпидемиологическое расследование, отобраны пробы от забитого животного (мясо, почва) и направлены в лабораторию», — отметили в министерстве.

Отмечается, что забитое животное вакцинировано от сибирской язвы.

В селе Кароол-Добо не регистрировали очагов сибирской язвы.

Эпизоотическая ситуация по сибирской язве стабильная, больных и подозрительных животных не выявлено.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В резерве Ветеринарной службы имеется 846 тысяч 489 доз вакцины.

Ранее Центр госсанэпиднадзора сообщил, что 9 мая в одном из регионов республики зарегистрирован случай сибирской язвы. Выяснилось, что один из сельчан зарезал корову без ветеринарного осмотра и раздал мясо соседям. 

В Минсельхозе заявили, что в Кыргызстане сибирская язва среди животных не выявлена. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294177/
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