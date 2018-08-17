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Происшествия

В Департаменте регистрации транспорта легализовали незаконно ввезенные в КР авто

Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Департамента регистрации автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что эти лица организовали устойчивую коррупционную схему по легализации незаконно ввезенных автомобилей. Машины ввозились на территорию КР без уплаты таможенных платежей из стран, не входящих в Таможенный союз: Прибалтики, США, Грузии.

«Предварительно ущерб от незаконного ввоза этих машин составляет порядка 3 миллиона 68 тысяч сомов. Его возместили в полном объеме нынешние владельцы. В настоящее время выявляются аналогичные факты легализации авто на территории КР. Устанавливается причастность отдельных сотрудников Государственной регистрационной службы к коррупционным схемам по незаконной регистрации и постановке на учет автотранспортных средств», — проинформировали в ведомстве.
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