В 2018 году в Кыргызстане в пожарах погибли 36 человек

В Кыргызстане с начала 2018 года произошло 2 тысячи 215 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По сравнению с 2017-м количество пожаров увеличилось на 7,8 процента.

«В пожарах погибли 36 человек, пострадали 25. Спасены 43 человека. Основные причины пожаров — нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов, детские шалости. 53,1 процента пожаров произошло в жилом секторе», — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что в 2018 году в Чуйской области зафиксировали 690 пожаров, в которых погибли 15 человек. В Бишкеке — 408 пожаров, погибли шесть человек. В Ошской области — 261 пожар, погиб один человек. В Джалал-Абадской области — 280, погибли четыре человека, в Иссык-Кульской — 1 тысяча 182 пожара, погибли три человека, в Баткенской — 95 пожаров, погибли пять человек, включая ребенка.

Чтобы предупредить возникновение пожара в летнее время, необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

не используйте неисправную электроустановочную арматуру (электророзетки, вилки и выключатели);

не используйте электронагревательные приборы кустарного производства;

не храните горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках;

не оставляйте детей без присмотра;

не оставляйте без присмотра включенные бытовые электроприборы, радио- и телеаппаратуру, газовые плиты;

не устанавливайте электронагревательные приборы у сгораемых предметов.

Находясь в лесу или горах, помните: