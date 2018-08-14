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Происшествия

В российском городе Братске утонул 18-летний парень из Кыргызстана

Молодой человек из Кыргызстана утонул в Братском водохранилище в районе базы отдыха «Тимур». Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, парень зашел в воду вместе с двумя девушками, неожиданно оступился и утонул. По предварительным данным, гибели 18-летнего кыргызстанца мог способствовать резкий перепад температур: солнце припекало, вода же была недостаточно теплой для купания.

«Парень вместе с одной из девушек шел чуть впереди. Шли, шли и оступились, начали оба захлебываться. Девушка, которая была сзади, смогла помочь выбраться подруге, но молодого человека не нашла. Видимо, он практически сразу утонул», — рассказал журналистам заместитель начальника Северо-западного поисково-спасательного отряда Алексей Писарев.

Судя по всему, неопытные пловцы не сумели сориентироваться и поплыть, когда дно резко ушло у них из-под ног. Тело парня нашли водолазы.
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