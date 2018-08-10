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Происшествия

С начала августа ГКНБ задержал три автомобиля, которые ввезли незаконно

Госкомитет национальной безопасности с начала августа задержал три автомобиля, которые ввезены в Кыргызстан без уплаты таможенных платежей. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отметим, ранее по факту ввоза авто без уплаты таможенных пошлин возбудили уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог), 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и 204 (контрабанда) УК КР.

Сотрудниками ГКНБ найдены автомобили Lexus, Volvo и Toyota Camry, которые ввезли контрабандой и незаконно зарегистрировали в ГРС.

По предварительным данным, ущерб составил 3,5 миллиона сомов. В бюджет возместили 1 миллион 388 тысяч сомов.

«Сейчас выявляются аналогичные факты легализации автотранспортных средств на территории Кыргызстана и установливается причастность сотрудников ГРС к коррупционным схемам по незаконной регистрации и постановке авто на учет», — отметили в комитете.
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