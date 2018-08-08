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Происшествия

В Баткене пограничники пресекли контрабанду винограда

Пограничники Баткенского пограничного отряда пресекли попытку провезти контрабандный груз через кыргызско-таджикскую границу. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС.

Уточняется, что в местности Добо военнослужащие погранзаставы «Карабак» задержали четырех граждан Таджикистана, одного гражданина России и гражданина Кыргызстана, которые на грузовом автомобиле Mercedes-Benz Sprinter пытались нелегально провезти из соседней республики около двух тонн винограда.

После оформления соответствующих документов задержанные будут переданы сотрудникам ГТС КР по Баткенской области.
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