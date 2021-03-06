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Происшествия

На юге Кыргызстана вновь выявили факты контрабанды товаров

Сегодня пограничники управления по Баткенской области совместно с сотрудниками ГКНБ и Таможенной службы пресекли провоз контрабанды. Об этом сообщила пресс-служба ГПС.

В местности Сай Лейлекского района задержали автомашину Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Кыргызстана. Он пытался незаконно вне пункта пропуска перевезти из Таджикистана в Кыргызстан контрабандные лимоны общим весом 3 тонны.

В местности Чон-Талаа Баткенского района задержали четыре автомашины Mercedes-Benz Sprinter. В ходе их досмотра обнаружили лимоны и огурцы общим весом более 11 тонн. Установлено, что груз отправлен из Таджикистана в Кыргызстан для дальнейшей реализации.

«В обоих случаях у задержанных отсутствовали документы на груз. По предварительным оценкам, общая стоимость составила более 1 миллиона 717 тысяч сомов. После составления документов задержанные и грузы переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185661/
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