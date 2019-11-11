Дыни на 1,2 миллиона сомов незаконно ввезли в Кыргызстан

Сотрудники Государственной таможенной службы Кыргызстана выявили незаконный ввоз дынь на 1,2 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники оперативной таможни ГТС в Баткенской области остановили автомобиль «Вольво-FH12» с прицепом «Шмитц» под управлением кыргызстанца.

При осмотре грузового отсека обнаружили 20 тонн дынь, ввезенных из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства.





На момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо товаросопроводительные документы.