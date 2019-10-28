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На кыргызско-казахской границе выявили незаконный ввоз 22 тонн чеснока

На кыргызско-казахской границе выявили незаконный ввоз более 650 тысяч штук преформы (полимерной заготовки) и 22 тонн чеснока. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, нарушения установили на участке границы близ контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный». Задержаны автомашины, перевозившие преформы стоимостью 1,5 миллиона сомов и чеснок стоимостью 169 тысяч сомов.

«У одного импортера отсутствовала справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара, у другого справка просрочена. Материалы нарушений передали в мобильную группу ГСБЭП», — заключили в ГНС.
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