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Сухофруктов и орехов почти на 3 миллиона сомов задержали в городе Ош

Сотрудники таможни выявили в Оше факт незаконного ввоза сухофруктов и орехов на 2 миллиона 892 тысячи 720 сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, оперативники таможни остановили машину DAF 105 под управлением гражданина Кыргызстана. При осмотре обнаружили незаконно ввезенный из сопредельного государства товар  – компотную смесь, курагу, изюм, очищенный грецкий орех и очищенные косточки абрикоса.

Водитель не смог представить какие-либо документы на товар.

Напомним, ранее в Оше задержали около семи тонн сухофруктов на 909 тысяч 400 сомов.
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