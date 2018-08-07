Перестрелка в Балыкчи. Местные жители устроили разборки

В Балыкчи произошла перестрелка. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Накануне, примерно в 23.20, в дежурную часть ОВД Балыкчи поступило сообщение, что на одной из улиц города собрались молодые парни, которые стреляли из огнестрельного оружия.

На место выехали следственно-оперативная и мобильная группы городской милиции. При приближении милицейских машин один из парней выстрелил и начал бросать камни. Сотрудники милиции произвели предупредительные выстрелы в воздух и предложили добровольно сложить оружие и сдаться. Парни отказались и попытались скрыться.

Милиционеры задержали 20-летних жителей села Шорбулак Тонского района и города Балыкчи. У них изъяли два охотничьих ружья «ИЖ-18ЕМ» и патроны. Задержанные рассказали, что собрались для выяснения отношений. Ранее одна из сторон избила парня.

Следственная служба ОВД Балыкчи возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Изъятые ружья не зарегистрированы. Задержанные водворены в ИВС. Идут поиски других участников инцидента.