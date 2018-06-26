С начала года выявили уклонения от уплаты налогов на 1,3 миллиарда сомов

С начала года в Кыргызстане провели 235 налоговых проверок субъектов предпринимательства, по результатам которых доначислили налогов на 1 миллиард 332,6 миллиона сомов. Об этом сообщила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП).

По ее данным, в бюджет возместили 839,2 миллиона сомов.

В рамках исполнения решения Совета безопасности изучается обоснованность приостановления следствия по уголовным делам, связанным с коррупцией. ГСБЭП разработала план расследования 139 возобновленных особо резонансных дел, в том числе с крупным материальным ущербом.

За 4 месяца 2018 года расследовали 911 уголовных дел, 251 направили в суды.

Всего с начала года возместили в бюджет 588 миллионов 461 тысячу сомов. Пресекли 186 фактов коррупционных проявлений. Ущерб по ним оценили в 135,9 миллиона сомов. По выявленным правонарушениям возбудили 186 уголовных дел.

С начала года выявили 38 фактов незаконного предпринимательства, ущерб по которым составил 3,6 миллиона сомов. В бюджет возместили 54,1 миллиона сомов, что в 18 раз больше, чем в прошлом году.

По незаконному предпринимательству возбудили 34 уголовных дела, лжепредпринимательству — 10.

Пресекли 50 фактов незаконного ввоза (вывоза) товаров народного потребления на 183,3 миллиона сомов. Выявили 23 факта незаконной игорной деятельности. В суд уже направили девять уголовных дел.

«За низкие результаты и неудовлетворительный уровень организационно-управленческой работы дисциплинарные взыскания получили 40 офицеров службы», — отметили в ГСБЭП.