В Кадамджае мужчина украл из багажника авто больше полумиллиона сомов

Сотрудники УВД Кадамджайского района задержали мужчину по подозрению в краже больше 600 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

Фото УВД Баткенской области. При задержании у мужчины был обнаружен пистолет Макарова.

Уточняется, что кража произошла в феврале 2018 года, но преступление милиционеры раскрыли только в мае.

«В местное УВД обратился мужчина, который сообщил, что на трассе Кадамжай — Айдаркен из багажника его авто неизвестные украли 600 тысяч сомов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе оперативно-разыскных мероприятий милицией был задержан 35-летний К. Н. Выяснилось, что на момент совершения преступления, подозреваемый только вышел из тюрьмы», — проинформировали в УВД.

В ведомстве отметили, что задержанный является уроженцем Таласской области, ранее девять раз судим.

«При задержании у него был обнаружен пистолет Макарова и восемь патронов. На допросе мужчина признал свою вину. Задержанный водворен в СИЗО», — сообщили в УВД Баткенской области.