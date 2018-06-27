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Происшествия

Сотрудник Национального банка Узбекистана украл из хранилища $270 тысяч

Фото iibb.uz. Задержанный сотрудник банка

В Ташкенте задержали сотрудника Национального банка Узбекистана, подозреваемого в хищении $270 тысяч из хранилища. Об этом сообщила «Газета.uz».

По данным издания, заявление от руководства филиала Национального банка о пропаже $270 тысяч поступило в ГУВД днем 25 июня. По факту возбудили уголовное дело.

В ходе следственно-оперативных мероприятий подозрение пало на заведующего кассой, имеющего доступ к хранилищу. Версию о причастности работника банка подкрепляло то, что его на рабочем месте в понедельник не оказалось, на телефонные звонки руководства филиала он не отвечал.

Фото iibb.uz. Часть похищенных денег подозреваемый успел потратить на покупку бытовой техники

Подозреваемого, 1985 года рождения, задержали вечером того же дня в квартире, купленной им на похищенные деньги. Он признался в преступлении и рассказал, что похитил деньги на предыдущей неделе. Дождавшись, когда закончится рабочий день, он забрал $270 тысяч.

Кражу он объяснил тем, что ему необходимо вернуть долги знакомым, родственникам и выплатить кредиты за купленные автомобили. В общей сложности, по его словам, долг составлял $100 тысяч.

Фото iibb.uz. Изъятый остаток похищенных денег
Большую часть денег за два выходных дня мужчина потратил на покупку квартиры, бытовой и компьютерной техники, продукты, а часть отдал в счет долга. Остаток похищенных денег у него изъяли.

По словам коллег задержанного, мужчина — семейный человек, отец двоих детей — ранее характеризовался положительно.
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