Сотрудник Национального банка Узбекистана украл из хранилища $270 тысяч

В Ташкенте задержали сотрудника Национального банка Узбекистана, подозреваемого в хищении $270 тысяч из хранилища. Об этом сообщила «Газета.uz».
По данным издания, заявление от руководства филиала Национального банка о пропаже $270 тысяч поступило в ГУВД днем 25 июня. По факту возбудили уголовное дело.
В ходе следственно-оперативных мероприятий подозрение пало на заведующего кассой, имеющего доступ к хранилищу. Версию о причастности работника банка подкрепляло то, что его на рабочем месте в понедельник не оказалось, на телефонные звонки руководства филиала он не отвечал.
Подозреваемого, 1985 года рождения, задержали вечером того же дня в квартире, купленной им на похищенные деньги. Он признался в преступлении и рассказал, что похитил деньги на предыдущей неделе. Дождавшись, когда закончится рабочий день, он забрал $270 тысяч.
Кражу он объяснил тем, что ему необходимо вернуть долги знакомым, родственникам и выплатить кредиты за купленные автомобили. В общей сложности, по его словам, долг составлял $100 тысяч.
По словам коллег задержанного, мужчина — семейный человек, отец двоих детей — ранее характеризовался положительно.