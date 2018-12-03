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Общество

В Бишкеке женщина украла у старушек полмиллиона сомов. Ее посадили на десять лет

В Бишкеке суд приговорил 29-летнюю Г.Р., обвиняемую в краже в особо крупном размере, к десяти годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщила помощник прокурора Первомайского района Нуржан Алыпсатарова.

По ее словам, обвиняемая входила в доверие к пенсионерам, представляясь сотрудником Соцфонда и политических партий. Придя в дом, просила принести воды, когда пожилые люди выходили на кухню, крала деньги и документы.

«С одной из потерпевших Г.Р. познакомилась в маршрутке, представилась Айгуль. Обвиняемая заявила, что работает на кандидата Омурбека Бабанова, он якобы раздает продукты и деньги. Пожилая женщина дала адрес и контактные телефоны. В тот же день Г.Р. пришла с пакетом продуктов, сказала, что еще подъедет машина и пенсионерке дадут деньги. Осужденная пояснила, что у них только крупные купюры и попросила взять 500 сомов. Кроме того, Г.Р. сказала, что помимо денег кандидат мед раздает, попросила посуду», — сказала Нуржан Алыпсатарова.

Пенсионерка отлучилась на пару минут, в это время Г.Р. зашла в комнату и украла деньги и документы.

Ущерб составил 131,5 тысячи сомов. В общей сложности Г.Р. обокрала пенсионерок почти на полмиллиона сомов.
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