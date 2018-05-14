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Происшествия

В Джалал-Абаде три девушки украли из магазинов крупную сумму денег

В Джалал-Абаде милиция задержала трех девушек по подозрению в крупной краже денежных средств из кассовых аппаратов в магазинах. Подробности ИА «24.kg» сообщили в областном УВД.

Уточняется, что в разных городах региона три девушки заходили в магазины, отвлекали продавцов и крали из кассы деньги.

«С заявлением в милицию обратились реализаторы шести магазинов. Они сообщили, что три неизвестных девушки украли у них крупные суммы денег. Сотрудники ОВД Джалал-Абада задержали трех подозреваемых: 22-летних Р.М. и А.А. и 20-летнюю Р.А. Известно, что задержанные брали из касс всю выручку — где-то по 10 тысяч сомов, а где-то по 25 тысяч. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч сомов. Две из трех подозреваемых являются сестрами», — проинформировали в УВД Джалал-Абадской области.

В ведомстве отметили, что по факту возбудили уголовное дело по статье «Кража» УК КР.

«Две из трех задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. В связи с тем, что у них есть малолетние дети, они отпущены под домашний арест. Третья задержанная также находится не под стражей по семейным обстоятельствам», — сообщили в УВД.
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