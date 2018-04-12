Реализатор украл более миллиона сомов. Его отпустили под подписку о невыезде

Подозреваемого в краже более миллиона сомов отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в милицию обратился горожанин с заявлением о том, что в июне 2017 года из кассы одного из торговых центров пропало более миллиона сомов. Выяснилось, что деньги украл реализатор.

«Стало известно, что в день пропажи реализатор отдела похитил деньги, а затем вылетел в Россию. Он обещал потерпевшему вернуть украденное, но не сделал этого. Тогда владелец магазина обратился в милицию», — рассказали в ГУВД.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Кража» УК КР. Сотрудники УВД Свердловского района задержали 40-летнего Н.Д., в отношении которого суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в ГУВД.