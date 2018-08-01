В Новопавловке трое парней украли из сейфа супермаркета полмиллиона сомов

В Сокулукском районе Чуйской области сотрудники милиции задержали троих парней по подозрению в краже денег в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что 31 июля в милицию поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов в селе Новопавловка неизвестные похитили из сейфа крупную сумму.

«Установлено, что ночью 30 июля двое неизвестных в медицинских масках проникли на склад магазина и, воспользовавшись отсутствием охраны, открыли сейф ключом и украли 579 тысяч сомов. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры задержали троих парней, один из которых ранее судим по статье «Хулиганство» УК КР. Выяснилось, что один из задержанных работал сотрудником службы безопасности в супермаркете. Все трое признались в содеянном и водворены в ИВС», — проинформировали в ГУВД.