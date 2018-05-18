Пострадавших в ДТП в Казахстане граждан Кыргызстана перевезли в Бишкек

В Алматинской области Казахстана 16 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием казахстанских автомашин «Мерседес бенц», Ssang Yong и автомашины кыргызстанца IVECO. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Водитель Ssang Yong и четыре пассажира-кыргызстанца погибли на месте.

Граждан Кыргызстана (водителя и пассажира) госпитализировали в районную больницу Узынагаш в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело, граждане КР проходят как пострадавшие и свидетели. Автомобиль с кыргызским номером как вещественное доказательство опечатали и поместили на спецстоянку.

Родственники пострадавших граждан КР перевезли их в Бишкек и разместили в одной из столичных больниц.