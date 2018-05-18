19-летний кыргызстанец пытался вывезти из страны 14-летнюю девочку

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чалдыбар-автодорожный» 17 мая задержали гражданина Кыргызстана М.А. уулу, 1999 года рождения, который по доверенности пытался вывезти несовершеннолетнего ребенка по чужому документу. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, при прохождении паспортного контроля М.К., 2004 года рождения, предъявила чужое свидетельство о рождении. Пограничники КПП в ходе опроса девочки выявили, что данные родителей, а также возраст, указанные в свидетельстве о рождении, не совпадают с указанными в документе.

Задержанный передан сотрудникам территориального отдела МВД КР.