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Происшествия

В супермаркете у телеоператора «Апреля» отобрали камеру. Возбуждено дело

В Бишкеке сотрудники Торгового центра Beta Stores 2 отобрали у телеоператора телеканала «Апрель» видеокамеру и карту памяти. Об этом сообщает ГУВД столицы.

Уточняется, что 16 мая от оператора поступило заявление в милицию. Он просил принять меры в отношении сотрудников торгового центра.

«По зарегистрированному заявлению и указанному факту следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Хулиганство» УК КР. Принятыми мерами задержаны и в соответствии с нормами УПК водворены в ИВС два жителя Бишкека и гражданин Турции. Начато расследование», — проинформировали в ГУВД.
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