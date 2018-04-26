В Москве задержали кыргызстанца. Издевался над гражданской женой

В Москве задержан мужчина, жестоко издевавшийся над бывшей гражданской супругой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.



По их данным, в представительство МВД КР в России обратилась 21-летняя гражданка Кыргызстана и сообщила, что бывший гражданский муж избивает ее, насилует против ее воли.

В заявлении указано, что несколько дней назад мужчина изнасиловал ее в извращенном виде в съемной квартире. Женщина просила принять какие-либо меры, заявляя, что устала от его издевательств и унижений.

Гражданина Кыргызстана Ж.М., 1983 года рождения, уроженца Кара-Суйского района Ошской области, задержали 23 апреля.

По факту проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия.