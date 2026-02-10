13:17
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

За год в Кыргызстане зафиксировано 30 фактов школьного рэкета

В 2025 году в Кыргызстане зафиксировано 30 фактов школьного рэкета. Об этом сегодня на коллегии Министерства просвещения сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

По его словам, больше всего случаев рэкета зарегистрировано в Джалал-Абадской области.

Читайте по теме
Три смерти в 2025 году: исследование показало масштаб насилия в школах КР

В разрезе по регионам ситуация выглядит так:

  • в Джалал-Абадской области — 17 фактов;
  • в Иссык-Кульской — 4;
  • в Бишкеке — 3;
  • в Чуйской области — 2;
  • в Оше — 1;
  • в Таласской области — 1;
  • в Баткенской — 1;
  • в Ошской — 1.

Ранее сообщалось, что 17 фактов по Джалал-Абадской области совершил один несовершеннолетний, который периодически занимался вымогательством. В отношении него возбуждено уголовное дело и приняты соответствующие меры.

Для сравнения: в 2024 голу было всего восемь фактов школьного рэкета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361346/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году в Кыргызстане 101 подросток совершил суицид
В селе Арчалы построят реабилитационный городок для детей
Перенос спецшколы для незрячих. Чиновники обещают учесть предложения родителей
В Кыргызстане улучшилась диагностика детского рака. Чек-лист настороженности
Трагедия в Сокулуке: один из утонувших детей погиб в день своего рождения
В Сокулукском районе утонули трое четырехлетних детей
В ООН предупреждают о нарастающих угрозах ИИ для детей
Полезные привычки и вклад в обучение. ВОЗ о стандартах школьного питания
Чем опасны гаджеты для детей, рассказали медики
Изменить возраст бесплатного страхования детей до 18 лет предлагает Минздрав
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
В&nbsp;Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в&nbsp;2026 году В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
10 февраля, вторник
13:06
В 2025 году в Кыргызстане 101 подросток совершил суицид В 2025 году в Кыргызстане 101 подросток совершил суицид...
13:06
В 2026 году в городе Ош построят 10 новых школ
13:04
О попытках деструктивных сил переписать общую историю КР и РФ рассказал дипломат
12:56
Кыргызстан и Россия могут довести товарооборот между странами до $5 миллиардов
12:56
За год в Кыргызстане зафиксировано 30 фактов школьного рэкета