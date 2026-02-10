За год в Кыргызстане зафиксировано 30 фактов школьного рэкета

В 2025 году в Кыргызстане зафиксировано 30 фактов школьного рэкета. Об этом сегодня на коллегии Министерства просвещения сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.
По его словам, больше всего случаев рэкета зарегистрировано в Джалал-Абадской области.
В разрезе по регионам ситуация выглядит так:
- в Джалал-Абадской области — 17 фактов;
- в Иссык-Кульской — 4;
- в Бишкеке — 3;
- в Чуйской области — 2;
- в Оше — 1;
- в Таласской области — 1;
- в Баткенской — 1;
- в Ошской — 1.
Ранее сообщалось, что 17 фактов по Джалал-Абадской области совершил один несовершеннолетний, который периодически занимался вымогательством. В отношении него возбуждено уголовное дело и приняты соответствующие меры.
Для сравнения: в 2024 голу было всего восемь фактов школьного рэкета.