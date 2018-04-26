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Происшествия

В Бишкеке толпа пыталась помешать милиции задержать подозреваемого

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в изнасиловании девушки. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что вчера примерно в 17.20 на пульт 102 поступил звонок о том, что на пересечении улиц Ганди и Урицкого из машины выбросили полураздетую девушку. На место выехала группа мобильного батальона.

«Когда правоохранители нашли мужчину и стали выяснять обстоятельства произошедшего, к ним подбежала толпа. Люди стали мешать оперативникам. Милиционеров начали бить, хватать за табельное оружие. В итоге один из сотрудников мобильного батальона произвел два выстрела в воздух. Подозреваемого в итоге задержали», — сообщили в ГУВД.
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